Vrba: Slavia je jinde. Je jasné, kdo bude brankář kola. Posily? Je to otázka

Nevstoupili jsme do ní dostatečně koncentrovaně. Jako kdybychom si neuvědomili kvalitu a sílu Slavie. Zaspali jsme, což nás možná stálo nějaký bod. Ale budu se opět vracet ke kvalitě, která byla na straně Slavie. Nebýt dobře postavené branky a mimořádného výkonu brankáře Dostála, zápas by byl rozhodnutý dřív. Řekl bych, že je jasné, kdo bude v sestavě kola na postu brankáře.

Myslím, že hlavně pro něj by to mělo být pozitivní. Doufám ale, že naroste jen jeho fotbalové sebevědomí, a ne jiné. U některých hráčů jsem měl totiž pocit, že sebevědomí mají v šatně, a když přijdou na hřiště, ztrácí ho. Byl bych rád, kdyby Dostál prodal získané sebevědomí v dalších zápasech, protože těžkých duelů, kde pro nás bude důležitý výsledek, bude víc. Čekají nás zápasy pravdy, kdy budeme muset doma porazit soupeře, kteří jsou teď nad námi. Když bude takový výkon opakovat, budeme samozřejmě velmi spokojení.

Je pravda, že když jsme dali gól, Slavia v posledních minutách znejistěla. Ale kdybychom dali na 2:2, bylo by to pro domácí kruté.

Je to velká změna, protože zlínský klub funguje jinak než Sparta nebo Plzeň. Na druhou stranu Zlín je známý tím, že jde spíš o rodinný klub, kde jsou věci postavené jinak. Naším úkolem je zachránit ligu. Pokud by se chtěl Zlín posunout, musely by následovat další kroky. Po minulé sezoně skončilo asi jedenáct hráčů, někteří ze základu, a kádr se doplnil dvěma hráči z jiných klubů a osmi odchovanci. Budeme bojovat o záchranu, některým mladým to možná otevře oči a poznají, jak vypadá liga. Je otázka, jestli ještě do konce přestupního období nebudeme muset posílit, protože ty výsledky a výkony nejsou ideální.