Baník postupem času převzal iniciativu a ve 31. minutě mohl jít do vedení. Videorozhodčí Adámková potvrdila hlavnímu sudímu Szikszayovi faul Cedidly v pokutovém území na Almásiho, jemuž však nařízený pokutový kop Dostál chytil. Domácí to povzbudilo, nápor do konce poločasu ale přetavili pouze do nepřesných střel Hrubého a Balaje.