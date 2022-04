Vršovický dloubák zase odskákala Karviná. Panenka je varianta jako každá jiná, usmívá se Rabušic

„Klobouk dolů, že si tohle dovolil, to v každém případě, takových hráčů moc není. Ale taky si na rovinu řekněme, že není moc brankářů, kteří by zůstali stát. Většinou se gólmani rozhodují v poslední chvilce, alespoň já to tak měl. Asi i kdyby mi trenér gólmanů řekl, že hráč penaltu kope doprostřed, stát bych tam nezůstal, a myslím, že to tak má většina," myslí si bývalý gólman a člen Klubu ligových brankářů Ladislav Maier.

„Abych řekl pravdu, nepřemýšlel jsem nad tím, že to bylo znovu proti Karviné," přiznává Rabušic. „Ale panenka je varianta jako každá jiná. Výhodou je, že míč letí déle a gólman je většinou už na zemi. Několik jsem jich kopl na jednu stranu a chtěl jsem to již změnit. Naštěstí to vyšlo. Panenku trénuju jako každou jinou penaltu a jednou týdně si jich pár kopnu," prozrazuje úspěšný exekutor.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hráči Liberce se radují z gólu proti Karviné, zleva Michael Rabušic, Filip Havelka a Ahmad Ghali.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

V listopadu vyrovnával na 1:1 panenkou, když v brance stál Petr Bolek. Nyní v předposledním kole základní části překonal gólmana se stejnými iniciálami Pavola Bajzu.

„V Karviné jsem věděl, že Bolek chodí hodně napřed, takže jsem celkem dopředu věděl, co udělám, a dal jsem to obloučkem doprostřed branky," vzpomíná Rabušic.

„Kdyby to bylo i proti stejnému gólmanovi, potřebujete na to ještě větší kuráž. On je to boj nervů. Pamatuji si, jak jsme jednou hráli v Hradci Králové, vedli jsme 1:0 a Pavel Černý šel v devadesáté minutě kopat penaltu. Říkal jsem si, že je pravák a nejspíš bude střílet na jistotu po pravý straně gólmana. Dal to tam a chytil jsem mu ji. A asi za půl roku, tentokrát za stavu 0:0, šel v závěru zase kopat Pavel Černý penaltu. Říkal jsem si, že ví, že jsem mu ji chytil, že ji nejspíš teď umístí na druhou stranu. Šel jsem tam, a samozřejmě ji kopnul znovu doprava," líčí s úsměvem Maier, který v české lize chytil celkem pět penalt.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Michael Rabušic z Liberce po vítězném utkání.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

32letý Rabušic v aktuálním ročníku skóroval z pokutové značky čtyřikrát. Dvakrát proti Karviné, po jednom zásahu si připsal proti Pardubicím a Jablonci. „Jablonecký Hanuš zase čeká dlouho, tak jsem to musel vyřešit jinak. Takže každý zápas je jiný, před ním se proto na toho gólmana určitě pořádně podívám, abych byl na tu situaci co nejlépe připravený," povídá útočník přezdívaný jako Rambo.

V minulém ročníku uspěl pětkrát z šesti desítek. Považuje tedy penalty za lehké, nebo naopak těžké? „Tak úplně jednoduché to zase není, vidíme, že penalt se nedává spousta... I gólmani se při nich lepší čím dál víc. Dát penaltu je spíš o hlavě, je důležité se na ten okamžik připravit, aby vás něco nevykolejilo. Já jsem ale jeden z nejzkušenějších hráčů v týmu, penalty i trénuju, takže si na ně celkem věřím a chodím na ně. Samozřejmě může přijít zápas, kdy ji nedám, ale zatím to jde," říká Rabušic.

V posledním kole ho se spoluhráči čeká zápas na hřišti Slovácka, kde bude Liberec ještě hrát o elitní šestku. Musí však vyhrát a doufat v zaváhání Mladé Boleslavi a Hradce Králové.