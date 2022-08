Vůbec jsem si nepředstavoval, že dám dva góly, řekl oslavenec Jurásek

"Kluci mi to nachystali výborně. U prvního gólu mě našel 'Lindži' (Lingr) a stačilo mi to jenom umístit. U druhého gólu Ichič (Icha) nádherně přihrál pod sebe. S trochou štěstí pro mě to tam Venca (Jurečka) promáchl, takže jsem to už jenom doklepl, nic moc těžkého. Ve správnou chvíli jsem byl na správném místě," uvedl reprezentant do 21 let.