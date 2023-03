Vydra po další ztrátě Plzně: Jindy prostě i z ničeho dáte gól, teď trefujeme tyčky a gólmany!

V prvním poločase se k němu po rychlé akci dostal míč od Jana Sýkory a Vydra neomylně zblízka zavěsil. V tu chvíli vedla Plzeň 1:0 a vypadalo to, že kráčí za vítězstvím. „Vyšel mi krok, zvedl jsem míč nad nohu gólmana. Ale jsem strašně zklamaný z výsledku," litoval Vydra, podle kterého odehrála Plzeň smolný zápas.

„Vedli jsme, všechno vypadalo dobře. Potom si ale dáme vlastní gól, druhý jakbysmet. Stojí to za prd," dodal 30letý útočník, který nasbíral přes 100 startů v anglické Premier League. V české lize se trefil po třinácti letech, naposledy se prosadil v dubnu 2010, kdy rozhodl o výhře Ostravy v Teplicích. Jeho nedělní zásah ale nestačil ani na bod, Klokani po přestávce utkání otočili.

Západočechy rozhodila kuriózní vlastní vyrovnávací branka Tomáše Chorého, od jehož zad se odrazil do sítě odkop kapitána Lukáš Hejdy. „Plácáme se v tom, všechno jde proti nám. Máme na sobě deku. Nestalo se nám poprvé, že bychom si dali vlastence. Ale i a stavu jedna jedna se dá zápas zlomit," smutnil Vydra.

Chorý ale nastřelil tyčku, Vydrovi s Hejdou chyběly při dorážkách centimetry. „Nemáme štěstí. S Olomoucí jsme nedávno doma dali tyčky dokonce dvě. Co s tím? Z mého pohledu je důležité se do šancí dostávat. Je potom otázka času, kdy nám to tam začne padat. Bohužel někdy čas není, potřebujete dávat branky hned. Jindy prostě i z hovna dáte gól, teď trefujeme tyčky a gólmany," povzdechl si Vydra, kterého kouč Michla Bílek stáhl po hodině z trávníku. Proč?