Výhru přinesl Zlínu žolík. Jsem šťastný, že jsem pomohl týmu, zářil šťastný navrátilec Vukadinovič

„Jsem šťastný, že mi obnovená premiéra před zlínským publikem takhle vyšla. Trochu doháním po střevní chřipce kondici, a tak mi momentální role žolíka vyhovuje. Mám obrovskou radost, že jsem pomohl týmu. Získali jsme veledůležité tři body," září rychlonohý Vukadinovič. „Snažil jsem se sypat balony dle pokynů trenéra do soupeřovy šestnáctky. Talentovaný Tkáč ho hlavou zužitkoval skvěle," chválí mladého parťáka, který vstřelil klíčový první gól ševců.

Trenér Jan Jelínek si cení Vukadinovičova přínosu pro mužstvo. „Naši hru v závěru výrazně oživil. Maká naplno. Má našlápnuto do základní jedenáctky," tvrdí. Triumfu nad Libercem si mimořádně považuje. „Soupeři z konce tabulky vyhrávají, a tak jsme body nutně potřebovali. Kluci si sáhli až na dno sil. Takhle musí pracovat každý zápas," má jasno kouč Fastavu.

Pro Liberecké to byl po dvou odkladech první jarní ligový duel. „Možná jsme byli trochu nerozehraní, ale na to se rozhodně nevymlouváme. Mě hlavně hrozně štve první inkasovaný gól. Měl jsem míč po Tkáčově hlavičce už téměř na ruce, ale odrazil se od tvrdého trávníku, a nakonec jsem na něj nedosáhl," mrzí brankáře Slovanu Milana Knoblocha.

Značné zklamání netají ani liberecký trenér Luboš Kozel. „Utkání jsme nezvládli. Zhruba do dvacáté minuty na nás bylo znát, že hrajeme první jarní mistrák, avšak pak jsme se zlepšili. Měli jsme míč častěji v držení než Zlín, ale absolutně nejsem spokojený s finální fází. U svých hráčů jsem postrádal větší hlad po gólech. Moc vyložených šancí jsme si bohužel nevypracovali. Vedoucí branka Zlína se ukázala jako rozhodující, protože se po ní mohli domácí zatáhnout a vyrážet do rychlých brejků. To jim vyhovuje. Zvítězili zaslouženě," uznal.