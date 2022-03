Vyprodáno! Potřetí už Sparta v derby Slavii neporazí, sešívaní ji uštvou, tuší experti

„Sparta sice ve dvou posledních soutěžních zápasech Slavii porazila, potřetí se jí to podaří už jen těžko. Navíc hraje v Edenu a Slavia se ‚konferenčním' postupem přes Fenerbahce Istanbul dostala do své klasické pohody," odhaduje vítěze dalšího derby střetnutí Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

„Sparta se po nevydařeném duelu s Partizanem rozloučila s evropskými poháry, v náročném programu ale pokračovala divokým vystoupením v MOL Cupu proti Jablonci. Trenér Vrba nikoho nešetřil, a to nejlepší nepochybně pošle do boje i v neděli. Slavia se od posledního vzájemného duelu zvedla, což je patrné zejména ve finální fázi. Hostům se naopak stále nedaří zkonsolidovat obranu, konečně to naplno ukázalo i jejich středeční vystoupení," srovnává rivaly Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.