Vysvědčení pro Priskeho: Nejhorší možný vstup, pak jedna minus. Teď hraje o pokračování na Letné

Mikolanda se netají tím, že na objektivní hodnocení trenérské práce půl roku nestačí, zvláště, když jde o kouče ze zahraničí, který se musí vypořádat se specifickou českou ligu. Jak si Priske vede, to prý bude zřejmé tak za rok a půl. „Za mě je dobře, že se nenaučil česky, protože by nebylo ideální, kdyby rozuměl všemu," překvapí názorem bývalý fotbalista. „Je třeba si uvědomit, že když přebíral tým, nebylo to ideální. Sparta byla zdecimovaná psychicky. Trenér prostě v takové chvíli potřebuje čas, aby mohl přetvořit tým," domnívá se.

Expert si všímá toho, že během zimní pauzy přivedl na Letnou fotbalisty, které zná. „Udává tím směr, kam se má Sparta posouvat. Za mě je to pro Spartu správný trenér z ciziny," myslí si Mikolanda. Jedním dechem ale dodává, že Sparta sice správně dala trenérovi volnost při výběru posil, Priskeho odpovědnost však ještě naroste. „Hraje o to, zda bude na Letné pokračovat," myslí si.

Jen posily ze zahraničí? Sparta zůstává českým klubem, na tom se nic nemění, říká Tomáš RosickýVideo : Sport.cz

Sázka na posily ze zahraničí byla od kouče správný krok. „Kdyby přivedl české hráče, které nezná, a Spartě by to nevyšlo a neskončila by třetí, ale pátá, tak by skončil. Sparta chce být v TOP 3. Tak přivedl hráče z ciziny, které zná. Bude záležet, jak ti hráči zapadnou do české ligy," domnívá se Mikolanda. Posily podle něj zatím vypadají dobře.

Vydařená generálka na ligu. Sparta v přípravě porazila Norimberk 3:1Video : Sport.cz