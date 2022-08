Vzkaz sparťanského nováčka Mejdra fanouškům: Štve nás to, ale věřím, že se to zlomí

Obránce Mejdr přišel do Sparty před novou sezonou z Hradce Králové. Jeho přestup byl možná o něco peprnější, jelikož si ho ještě předtím pozvala Slavia do VIP lóže v Edenu, aby společně s Adamem Vlkanovou sledoval její zápas se Slováckem. Proto se tedy začalo spekulovat o tom, že jeho kroky povedou spíše k sešívaným.

Nakonec tedy zakotvil u letenských rivalů, u kterých zatím nezažívá nejpovedenější období. Vyjádřil se k němu i na svých sociálních sítích. „Vzhledem k tomu, že sociální sítě patří k mému životu, tak jsem vždycky bojoval s tím, kdy je vhodná doba na to sdílet určité věci, když život nejde podle Vašeho plánu," začal svůj příspěvek.

„Nechci se totiž schovat pod kámen a zase vylézt až bude slunce na obloze," pokračoval s tím, že to, co se aktuálně ve Spartě děje, je v podstatě součást procesu. V létě odešla velká opora Letenských v podobě Adama Hložka, přišel nový trenér, ale vedení zůstává k nelibosti některých fanoušků stejné.

Sedmadvacetiletý obránce však dal fanouškům naději. „Věřím, že se to zlomí. Vždycky to tak bylo, když makáte na 100 %," uvedl s tím, že ví, jak jim fanoušci v ochozech pomáhají a to, že je na hřišti se spoluhráči zklamou, ho, stejně jako celý tým, štve nejvíc.