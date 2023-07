Slavia zlomila Dynamo a jde do čela. Stoprocentní jsou i Teplice. Plzeň znovu bez výhry!

Do obrovské šance se dostal Jurečka, Šípoš však parádním zákrokem pod nohy slávistického útočníka zvýšení skóre odmítl. Sešívaní i přes převahu druhý gól nepřidali, do kabin tak odcházeli za vedení 1:0.

Úvod druhého poločasu však patřil domácím. V 53. minutě se po přesném centru prosadil Zdeněk Ondrášek a Jihočeši mohli slavit. Obraz hry se oproti prvnímu poločasu změnil. Slavia se prakticky nedostávala do šancí a Dynamo srovnalo s favoritem krok nejen výsledkově, ale i herně.

Sešívaní se do první vážné šance ve druhém poločase dostali až v 73. minutě a hned z toho byla branka. Chytilovu akci a přesnou přihrávku zakončil nekompromisní střelou Provod. Oba hráči si role vyměnili o deset minut později, kdy Provodovu nahrávku využil precizně provedou patičkou Chytil. Posila z Olomouce mohla poločas snů završit v 90. minutě, pokutový kop však neproměnila a Slavia si tak z jihu Čech odvezla výhru 3:1.

Lepší start do zápasu si domácí Mladá Boleslav v duelu proti Liberci nemohla přát, když po faulu na Marečka už ve 4. minutě dostala příležitost pokutového kopu. Kušej však možnost otevřít skóre nevyužil, belgický gólman ve službách Severočechů Vliegen si s jeho střelou poradil. A domácí už o chvíli později litovali.

Chaluš v 8. minutě přesnou hlavičkou poslal hosty do vedení. Pro Středočechy bylo ještě hůř v 36. minutě, když byl po hrubém faulu vyloučen Dominik Kostka. Mizerný poločas pro svěřence Marka Kuliče vyvrcholil těsně před koncem poločasu po brance Luky Kulenoviče, který zvýšil na 2:0 pro Liberec.

Fotbalisté Bohemians mohli jít do vedení v zápase proti Teplicím v 19. minutě, Hůlkova hlavička však těsně minula branku. Klíčový moment prvního poločasu si tak pro sebe vyhradili hosté, dvě minuty před přestávkou se po šťastném odrazu prosadil Daniel Trubač a poslal Teplice do vedení.

O tom, že Sklářům vyšel vstup do nové sezony nadmíru skvěle, rozhodl po hodině hry Robert Jukl, který využil přesnou Filovu přihrávku. Domácí mohl o chvíli později vrátit do hry Matoušek, jeho pokus však jeden z hostujících obránců na brankové čáře odvrátil. Klokani se dočkali branky až ve čtvrté minutě nastavení, kdy se prosadil Puškáč, na více než prohru 1:2 to však Pražanům nestačilo.