Z Anglie až na pláň. Bláznovství se Kovářovi vyplatilo, ve Spartě chce pokračovat

Je to pro mě splněný sen. Poslední dva roky jsem byl v Anglii na hostování ve třetí lize, spíš na opačném pólu tabulky. Sparta mi určitě rychle přirostla k srdci. Pokud jde o soudržnost a týmového ducha, poznal jsem tady, co jsem zatím nikde jinde ještě nezažil. Je znát, že máme kapitána, který o to hodně dbá... Ke konci jsme titul urvali hlavně vůlí.

Doufám, že ano. Jisté by to mělo být až za pár dnů, které mají na rozhodnutí, ale co mám zprávy, měl bych pokračovat na hostování ve Spartě. Je to na dobré cestě.