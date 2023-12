Za Slavii debutoval proti Leverkusenu, teď ji krásnou ranou vystrašil: Chtěl jsem si gól užít

„Gólů moc nedávám, takže když už jo, chci si ho užít co nejvíc. Jsem rád, že to padlo na Slavii,“ vyprávěl po utkání šikovný středopolař. Síť rozvlnit stejným způsobem jako o pár desítek vteřin před ním parťák David Buchta. Dokonce i hlasatel na stadionu si myslel, že skóroval opět Buchta.

„Naštěstí se opravil. Střelbu z dálky trénujeme. V minulých zápasech jsme občas až moc situace přehrávali, takže jsme si řekli, že i vzhledem k terénu to musíme zkoušet z větší vzdálenosti,“ popisoval Rigo, jenž se do velkého fotbalu dostal ve Slavii, za A-tým debutoval v prosinci 2020 proti Leverkusenu v Evropské lize.

Poslední sezony strávil ve druholigové Vlašimi, v létě se přesunul do Baníku. Pozici rozhodně neměl jednoduchou, první dvě kola proseděl na lavičce. Postupně ale trenérský tým pod vedením Pavla Hapala přesvědčil, že na ligový trávník patří.

Typologicky dobře pasuje do hry, o kterou se Baník snaží. Být hodně na míči, vymýšlet, hledat zejména kreativní řešení do ofenzivy. Stejně tomu bylo Slavii i nedávno proti Spartě (0:1). Jen Ostrava v obou případech skončila po velkém boji bez bodu.

„Na velké soupeře se umíme nachystat. Musíme se poučit a vzít si ze zápasů to nejlepší. Věřím, že příště bude konec šťastnější pro nás. Slavii jsme zbytečně darovali dva góly ze standardních situací. Zjistili jsme, že je lepší na tyto týmy vylézt a snažit se atakovat, hrát rychlý fotbal dopředu,“ popisuje.

Baník přezimuje ve vyrovnaném předním středu tabulky na šestém místě. Po mizerném začátku to není špatný výsledek, v Ostravě by ale logicky chtěli výš. „Měli jsme zbytečné ztráty, ale jinak můžeme polovinu sezony hodnotit pozitivně. Jsme v první šestce, máme na co navazovat,“ hlásí Rigo.