Hapal: Podzim po začátku slušný. K poražení Sparty a Slavie jsme asi ještě nedozráli

Baník hrál atraktivně, byl Slavii vyrovnaným soupeřem, ale body nemá žádné. Mísí se ve vás pocity?

Nejprve chci poděkovat lidem, kteří se starají o trávník. Vím, jak tady před dvěma týdny sněžilo, jednou jsme na tom trénovali. Podklad byl ale velice dobře připravený. Co se týče zápasu, jsem zklamaný. Hráli výborně, přispěli k vysoké úrovni, jenže nemáme ani bod, což mě mrzí. Góly jsme Slavii darovali. Druhý gól po autu, třetí po rohu. Bohužel, kýžený gól na 3:2 dala Slavia, i když šance jsme měli. Obecně krásný zápas, pro diváka zajímavý, pro mě k ničemu, protože jsme bez bodů. Za podzim jich ale máme 27. Na to, jak jsme soutěž začali, slušné. Teď je potřeba se nachystat na jaro a minimálně navázat na to, co se tu hrálo.

Celkově jste Slavii i před pár týdny Spartu hodně potrápili. V čem vidíte hlavní příčinu, že se vám bodovat nepovedlo?

Možná v tom, že jsme k porážení těchto týmů ještě nedozráli. Asi potřebujeme ještě nějaký čas, aby se mužstvo sehrálo, řešilo finální věci lépe. Proti Slavii jsme měli střely a byli nebezpeční. Je třeba se sous a být přesnější ve finální fázi. Možná chyběla v koncovce větší agresivita. A někdy také trocha štěstí.

Budete v cestě aktivního pojetí fotbalu pokračovat?

Chceme. Naším cílem je být aktivní, ale proti každému. Je jedno, jestli jde o první Spartu, nebo poslední Budějovice. Ne vždy vám to vyjde, ale cesta to pro nás je. Hrát agresivně, kolmo dopředu, napadat soupeře. S tím má každý problém. Možná, že kdybychom se Slavií zalezli do šestnáctky a hráli z hlubokého bloku, stejně bychom prohráli. A diváci by nebyli spokojeni s tím, co jsme předvedli.

Abdullahi Tanko obdržel červenou, přijde ještě disciplinární trest a přijde o část jara. Budete to personálně řešit?

Uvidíme, o jaký trest půjde, na tom bude hodně záležet. Hráče směrem dopředu máme, ať je to Filip Kubala, Jirka Klíma, který se dostal do dobré formy a je hlavně zdravý. Máme i Ladislava Almásiho, jenž moc prostoru v poslední době nedostal. Uvidíme.

Kde byste v zimě chtěli posílit?

Až na závěr nedělního zápasu jsme moc nepoužívali tříobráncový systém, chybí nám zdvojení na křídlech. Tam jsme odehráli skoro celou soutěž s Buchtou a Ewertonem. Konkurence by mohla být větší, abychom měli i možnost náhrady. Šehič to však se Slavií běžecky zvládl, i když to není jeho optimální pozice. Dopředu byl svým pohybem nebezpečný.

Už dlouhou dobu chybí asistent Danny Searle. V čem je problém?

Jedná se o víza, na která čekáme. Je to všechno byrokracie, trvá to.

Řešíte návrat stopera Enea Bitriho, jenž s Valerengou spadl z norské ligy?

V týdnu jsme se na toto téma bavili, ale nedokážu si to představit. Podepsal tam smlouvu, teď nevím, jak to tam má, nebo nemá. Tuhle myšlenku jsme probírali, ale spíše hypoteticky.

A kdo odejde?

Také uvidíme. Nejdříve si podzim vyhodnotíme, určitě budeme chtít kádr občerstvit. V létě jsme ale udělali třináct změn, což je neskutečná porce, teď bychom potřebovali tým vhodně doplnit na pozice, které nás trápí. Nemyslím si, že by nastal extrémní pohyb.

Platí, že do přípravy povoláte čtyři nebo pět mladíků?