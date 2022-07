Za Zbrojovku skóroval testovaný Nigerijec. Věřím, že se domluvíme, bral by Afričana brněnský kouč

„Slovan čeká už ve středu důležitý duel s gruzínským Batumi. Je tudíž ve zcela odlišné fázi přípravy než my. Na jeho hráčích byla vidět lehkost, my jsme naopak k utkání nastoupili z plného tréninku. Bratislavané byli silní na balonu a rychlí v přechodu do útoku. Mají kvalitní a drahé fotbalisty, avšak my jsme se s nimi poprali velice solidně. Podali jsme mnohem lepší výkon než před týdnem proti Podbrezové," těší kouče Zbrojovky Richarda Dostálka.