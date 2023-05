Zafeiris by mohl hrát víc, v tréninku je už Olayinka. Slavia s Plzní podpoří i dobrou věc

Po porážce na Spartě se fotbalistům Slavie naděje na titul silně snížila, zůstala v divoké teoretické rovině. Sešívaní ale chtějí zůstat do zbytku nadstavbové části koncentrovaní, v sobotu od 18 hodin hostí Plzeň. „My se na to musíme dívat, že hrajeme s dobrým týmem doma, přijde návštěva. Musíme chtít podat co nejlepší výkon a být komplexní. Nesmíme koukat na poslední ani následující zápas, je to samostatný zápas, kde chceme potvrdit domácí formu,“ velí trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Christos Zafeiris ze Slavie v zápase proti Brnu.