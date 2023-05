Rána před bojem o pohár a titul. Slavia přišla do konce sezony o Olayinku i Masopusta

Marodka Slavie tím ale možná ještě nekončí. „Dva hráči ještě absolvovali magnetickou rezonanci, čekáme na výsledek, který budeme vědět během dne a uvidíme. Doufám, že zprávy budou příznivé, hráči mají speciální režim. Bude vše o pocitu. Samozřejmě, pokud rezonance ukáže fatální nález, nebude to šťastné, ale co se dá dělat," dodal Köstl.

Naopak na dobré cestě zpět je krajní obránce David Jurásek, jenž po zranění v neděli odkopal poslední třetinu duelu. Köstl nevyloučil, že by se mladý reprezentant mohl ve středu objevit v základní sestavě. „Možné to je, i když je jasné, že není v optimální kondici. Varianta samozřejmě existuje, je zdravý a nemělo by se mu nic stát. Doufáme, že pro konec sezony bude plně k dispozici," věří na Slavii.