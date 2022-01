Zájem Slavie o Filu a Juráska? Trenér Jarolím věří, že zůstanou v Boleslavi

Davida Juráska a Daniela Filu mnohé spojuje. Oba v minulosti působili v Brně, přišli do Mladé Boleslavi minulý rok v létě, patří do kádru české jednadvacítky a také shodně upoutali Slavii.

V Edenu řeší pozici levého obránce. Jan Bořil zůstává kvůli zdravotním problémům mimo, Oscar Dorley je kvůli zkratu a vyloučení v posledním podzimním kole v Ostravě v trestu na první tři jarní kola a navíc se hovoří o tom, že se Liberijec líbí tureckému Trabzonsporu. Proto zájem o Juráska.

O Filu červenobílí stáli už v létě, jenže největší úsilí v jeho případě vyvinula Boleslav, která měla z kasy vytáhnout až sedmnáct milionů korun, aby ho z Brna vykoupila. „Sešívaní" v zimě přišli o svého vrchního útočníka Jana Kuchtu, jenž přestoupil do Lokomotivu Moskva. A ačkoliv nouzí na citlivé pozici netrpí, porozhlížejí se po případných posilách.

Co na to Boleslav? „Myslím, že oba mají nastavenou hlavu tak, že tady zůstávají. Věřím, že je to pro nás i pro ně dobře. Musejí ještě udělat kus práce, ale jsou na dobré cestě," míní trenér Středočechů Karel Jarolím. „Jurásek sem přišel z druhé ligy z Prostějova, prakticky nikdo o něm nevěděl a za půl roku o něj má zájem Slavia, to je dobrá vizitka celého klubu," pochvaluje si bývalý reprezentační kouč.

Jurásek dorazil do města automobilů jako křídelní hráč, Jarolím ho předělal na levého obránce. Jednadvacetiletému borci tahle pozice sedla, v lize nastoupil do patnácti zápasů, vstřelil jednu branku, trefil se i v pohárových utkáních proti Vyšehradu a Plzni. „Myslím, že je to pro něj dobrá pozice. Řekl bych, že je vnímavý. Pracuje na sobě, to je důležité," pozoruje Jarolím.

Foto: FK Mladá Boleslav Obránce Mladé Boleslavi David Jurásek.Foto : FK Mladá Boleslav

Fila je o dva roky mladší, v novém působišti se adaptoval trochu složitěji. Vstřebával posun na vyšší level. „Věřím, že je to teď u něj lepší než třeba v létě. Mohl mít pocit, že sem přijde a bude to mít jako na talíři, ale takhle to nefunguje," vypráví náročný trenér.

„Je to takové děťátko. Ale zakousl se a doufám, že se to na hřišti projeví. Problémy s ním nebyly, to ne. Ale musí se rvát. Musíme on i já mít pocit, že si místo zaslouží se vším všudy," dodává velitel boleslavské lavičky.