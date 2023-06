Záložník Čermák po šesti letech skončil v Plzni a posílil Dunajskou Stredu

Čermák přišel do Plzně v létě 2017 z pražské Sparty a se Západočechy získal dva tituly. V jarní části minulé sezony hostoval v Bohemians 1905, kde vinou zranění zasáhl pouze do pěti ligových zápasů a vstřelil dva góly. Bývalý kapitán reprezentace do 21 let v nejvyšší soutěži zaznamenal ve 190 utkáních 33 gólů a 23 asistencí. Působil také v Hradci Králové a Mladé Boleslavi, nyní ho čeká premiérové zahraniční angažmá.