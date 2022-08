Zápas se Slavií před vyprodaným hledištěm je pro Brňany za odměnu. Pokusíme se favorita zaskočit, plánuje kouč

Jeho mužstvo má teď obrovskou motivaci notně potrápit slávisty, kteří ve čtvrtek přešli až po prodloužení přes polský Raków do základní skupiny Konferenční ligy. „Snažili jsme se nachystat tak, abychom zodpovědným a odvážným výkonem pobavili lidi," tvrdí kouč Brna.

Takhle to vypadalo, když byl brněnský stadion vyprodaný naposledy. V květnu 2016 u toho byl i současný kapitán Kuba Řezníček (na hřišti i na choreografii). pic.twitter.com/Q75NVYPXWl

Na přelomu tisíciletí strávil bývalý reprezentační záložník jako hráč ve Slavii pět a půl roku. „Bylo to docela povedené období. Zahrál jsem si v Edenu evropské poháry. Už je to ale dávno," nepodléhá nostalgii.

Zápas je vyprodaný, desetitisícový stánek v Srbské ulici bude v nedělním večeru úplně plný. Tak jako v devadesátých letech legendární stadion za Lužánkami, kde Dostálek nastupoval proti Slavii ještě jako hráč Brna. „Všichni se těšíme na báječnou atmosféru. Snad si ji kluci užijí tak, jak jsme si ji tehdy užívali my. Je to pro ně odměna za práci, jakou odvedli v minulé postupové sezoně. Jsou připraveni odmakat utkání na sto procent, aby se po závěrečném hvizdu neměli za co stydět," je si jistý Dostálek.