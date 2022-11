Zapřažený mistr v. odpočatá Sparta. Může být klidnější režim trumfem Pražanů ve šlágru s Plzní?

Je otázka, jestli Pražané dokáží z podstatně menší porce zápasů profitovat. Proti nim jde statistika, v Plzni nevyhrála od srpna 2011. Tehdy dvakrát zavěsil útočník Leonard Kweuke a zajistil Letenským tři body. Nikoho tehdy nenapadlo, že se pro příštích 11 let jedná o poslední výhru sparťanů ve Štruncových sadech. V následujících třinácti zápasech tam uhráli jen dvě remízy a utrpěli jedenáct porážek při skóre 25:7 pro Viktorii.

„Komplex by Sparta mít neměla. Ale není už tou Spartou, jakou byla před deseti lety. Ani vlastně nevím, koho bych si vybral z jejího kádru. Jedině útočníka Kuchtu, jinak nikoho. Sparťané by potřebovali vyměnit hodně hráčů, a to hodně rychle. Chlácholí se, že prohráli po jedenácti zápasech, jenže v pěti remizovali. Necítím z nich vůli, nasazení, invenci. I proto si myslím, že si oddechli, že po derby měli pauzu. Mohla se vyladit, uvědomit si třeba chyby v sestavě," uvedl trenér Dušan Uhrin mladší ve fotbalovém pořadu Přímák na severu Sport.cz.