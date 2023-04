Zázrak i kouzlo kouče. Legendární kanonýr Koller promluvil o senzaci z Vršovic

Že bude hrát na špici fotbalové Fortuna ligy Slavia, Sparta a Plzeň, s tím nejspíš experti i fanoušci museli počítat. Jako v pohádce si ale musejí připadat v táboře pražských Bohemians. Čtvrté místo svěřenců trenéra Jaroslava Veselého je obrovskou senzací. „V Plzni vyhráli klokani asi zázrakem, ale jinak je to skvělá práce trenéra Veselého. To je týpek, který nechce být moc vidět, ale on je hlavním strůjcem všeho," říká legendární kanonýr Jan Koller v pořadu Přímák na Sport.cz.

Bohemians na čtvrtém místě Fortuna ligy? Práce trenéra Veselého. Příspěvek z pořadu Přímák s Janem Kollerem.Video : Sport.cz

Článek Ve vršovickém Ďolíčku jsou v posledních letech zvyklí spíš na to, že se hrávalo ve spodních patrech tabulky. Leckdo čekal, že ani letošek nebude jiný. Možná i proto, že v zimě opustily tým opory - Hronek a Květ. „Odchody byly oslabením, ale přišli zajímaví hráči jako Jedlička, Čermák či univerzál Matoušek. Takže síla je stejná a bojovnost má Bohemka v DNA," naznačuje Martin Mls, redaktor Sport, že počítal s vyššími cíli Bohemians. „Musím vyzdvihnout trenéra, on je strůjcem úspěchu. Umí s hráči pracovat a ti za ním pak jdou. Z posil bych vyzdvihl Drchala, odvádí skvělou práci. Ale zapadly i další posily, Bohemka hraje týmově a sezona jí vychází," doplňuje novináře bývalý reprezentační kanonýr. Fotbalový pořad Přímák s Janem Kollerem a redaktorem Martinem MlsemVideo : Sport.cz Pod vedením kouče Veselého klokani ožili a patří jim momentálně čtvrtá příčka, k tomu je tým v semifinále MOL Cupu. Do Evropy to tedy nemá úplně daleko. Kouč se navíc nechce dívat pod sebe, ale spíš na elitní trio. „Musíte mít vysoké cíle. Většinou jsem hrál v západní Evropě a tam jsou lidé sebevědomí. Vždycky jsme koukali výš, než abychom se spokojili s průměrem," naznačuje Koller, že se mu uvažování trenéra Bohemians líbí. FORTUNA:LIGA Historická výhra, Bohemians využili Plzně v křeči. Veselý o tabulce: Záchrana nám už nestačí Moderátor Aleš Svoboda připomíná, že jde o uvažování tak nějak „nečeské". Mnohdy jsou týmy spokojené s klidným středem tabulky či záchranou. „I Bohemka byla zvyklá na spodní polovinu tabulky, ale v téhle situaci vidím prohlášení trenéra jako legitimní," myslí si Mls a také Koller se domnívá, že si klokani mohou dovolit myslet na čtvrtou příčku. „Vždycky v sezoně nějaký klub vystřelí a někdo další pohoří. O čtvrté místo může hrát kdokoliv." Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák s Janem Kollerem se můžete podívat ve videu. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Stojím za Bílkem, Plzeň musí důstojně dokončit sezonu, míní Koller