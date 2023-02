Zbrojovka vedení neudržela. Odvolaný gól nám vzal vítr z plachet, tvrdí trenér Dostálek

Předvedená hra je však podle něj příslibem do budoucna. „Zamlouvalo se mně, jak se i naši útočně ladění hráči tentokrát věnovali obranným úkolům. Věřím, že se nám daří defenzívu postupně vylepšovat, což naznačila také předchozí bezgólová plichta v Mladé Boleslavi," tvrdil Dostálek. Mrzí ho ale Součkovo zranění kotníku. „V přípravě vypadal velice dobře. V Boleslavi nemohl kvůli čtyřem žlutým kartám nastoupit, a teď nám asi bude chybět docela dlouhou dobu. Je to pro nás citelná ztráta," uvědomuje si brněnský kouč.

Zápas měl podle něj vysoké tempo. „V prvním poločase jsme se vyrovnali Plzni v důrazu. Branka na 1:0 nás nastartovala. Do druhé půle jsme šli s touhou dál Viktorku trápit. Bohužel vyrovnání na 1:1 nás položilo. Pak už to z naší strany nebylo úplně ono. I v deseti jsme se snažili urvat aspoň bod, avšak v nastavení jsme inkasovali ještě potřetí. Takže nakonec to dopadlo nejhůř, jak mohlo," smutnil člen reprezentačního týmu do 21 let.