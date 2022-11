Zbrojovka zakončí ligový podzim s Olomoucí. Zase vypíšeme v kabině za výhru odměnu, tvrdí Texl

„Hrozně moc se chceme na podzim rozloučit s našimi fandy vítězstvím. Další tři body by se k dosavadním dvaceti samozřejmě hodily," říká záložník Zbrojovky Jiří Texl, který v hanáckém klubu působil do roku 2020 dlouhých deset let. „Po letním odchodu Zahradníčka do Pardubic už tam žádní moji vrstevníci nezůstali. V pravidelném kontaktu s nikým nejsem. Pár známých tam ale pořád mám. Už jsem proti Olomouci jako soupeř třikrát nastoupil, takže to pro mě již nejsou zase tak speciální zápasy," přemítá.