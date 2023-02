Zdravý Tijani chce na hostování ukázat, že je dobrý obránce. Fotbal si v Brně užiju, věří

Se Zbrojovkou trénujete od pondělí. Jak se vám v novém klubu líbí?

Cítím se v Brně velice dobře. Všichni se tady ke mně chovají hezky. Kluci v kabině mě přijali skvěle. A kouč Dostálek taky.

Už jste s ním hovořil o své roli v týmu?

Ano. Vím, že preferuje ofenzivní fotbal. To mně vyhovuje. Jsem přesvědčený, že můžu ve Zbrojovce prokázat svoje kvality. Chci jí pomoct k tomu, aby neměla starosti se záchranou. Věřím, že v Brně budu šťastný a fotbal si užiju.

Takže jste připravený nastoupit za Zbrojovku už v sobotním utkání nejvyšší soutěže proti Baníku?

Jasně. Celý týden jsem se na to chystal.

Foto: FC Zbrojovka Brno Stoper Mohamed Tijani s brněnským dresemFoto : FC Zbrojovka Brno

V minulosti vás docela často trápily zdravotní problémy...

I během zimní přípravy jsem nedávno nějaké malé zranění léčil. V tak velkém klubu, jakým Plzeň bezesporu je, hraje výpadek v přípravě značnou roli. I proto jsem asi zkraje jarní části první ligy nenastupoval. Teď jsem už ovšem stoprocentně zdravý. Hledal jsem mužstvo, které by se mnou počítalo. Rozhodl jsem se pro Zbrojovku, která předvádí dobrý fotbal, a zasloužila by si být podle mého názoru výš než na jedenáctém místě. Když nedávno Plzeň hrála v Brně, tak jsem ještě netušil, že se tady za pár dní octnu. Ale říkal jsem si, že Brňané podali navzdory prohře 1:3 perfektní výkon.

To, že jste delší dobu nehrál ostrý zápas, vás nelimituje?

Ne. Poctivě jsem trénoval, ještě jsem si přidával. Hodně jsem toho naběhal. V tom by problém být neměl.

Jaká je vaše motivace pro nadcházející půlrok?

Ukázat všem, že jsem dobrý obránce. To z lavičky nejde. Chci ve Zbrojovce odehrát dobré zápasy a posunout ji v tabulce výš.

Vybavil jste si, že jste v Česku začínal ve Vyškově, který leží kousek od Brna?

Jistě. Ve Vyškově jsem podepsal svůj první kontrakt v České republice. Mám to tam rád, chystám se do Vyškova podívat. Tenkrát jsme si občas s mým tehdejším spoluhráčem a kamarádem Danielem Přerovským do Brna zajeli. Takže jsem nyní nepřišel do neznámého prostředí.

Na koho nebo na co nejvíc z angažmá ve Vyškově vzpomínáte?

Na trenéra Trousila. On taky v minulosti hrál na stoperském postu fotbal na vrcholové úrovni a hodně mě naučil. A taky mi přidělil důležitou roli v týmu.

Když jste působil v Jihlavě, zajel jste v přátelském utkání se Zbrojovkou nevybíravě do tehdejšího brněnského záložníka Štepanovského, a hodně jste tím vytočil jeho parťáka Jakuba Šurala. Řešil jste to s ním teď po příchodu do Brna?

Ne, vůbec ne. (úsměv)

Znal jste z dřívějška některého z nových spoluhráčů?

Ani jednoho. Ale myslím, že jsem mezi brněnské kluky dobře zapadl.

Tím, že jste se dostal z Vyškova do špičkových českých klubů, jste si splnil sen?

Takhle to neberu. Dívám se na to tak, že když dostanu nabídku od lepšího klubu, tak asi odvádím dobrou práci. Je to pro mě pokaždé závazek, že musím makat ještě tvrději. A taky člověk vydělá víc peněz, a může pomoct rodině.

Jak často ji navštěvujete?

Zhruba každý půlrok. A teď na jaře by měli moji nejbližší poprvé přicestovat za mnou do Česka.

Proč reprezentujete Benin, když pocházíte z Pobřeží slonoviny?

Můj táta má v Beninu kořeny. Vlastní oba pasy. Když mně nabídli, abych Benin reprezentoval, kývl jsem na to. I proto, že Pobřeží Slonoviny má mnohem víc kvalitních fotbalistů.

Jaká je vaše hlavní řeč?

Francouzština.

S ní se ale v brněnské kabině nedomluvíte, že?