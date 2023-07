Že nám moc nevěří? Neřeším to, ukáže se na hřišti, tvrdí nový kapitán Zlína Simerský

Zlín přes léto hodně omladil, k Tkáčovi a Slončíkovi přibyli do ligového kádru další odchovanci Bužek, Kulíšek, Bachůrek, Číž nebo Polášek. Jak zapadli do mužstva?

Nebylo to pochopitelně vůbec příjemné, avšak k fotbalu to patří. Klíčová utkání jsme v závěru jara zvládli. Teď pro nás ovšem začíná nová etapa. Do sezony vstupujeme s čistou hlavou. Věříme, že pro nás bude lepší než ta minulá.

Příjemné to v takhle vysokých teplotách rozhodně není. Netuším, kdo časy určuje. Fotbalu se ale věnujeme celý život a jsme zvyklí hrát v různých podmínkách. Beru to tak, jak to je. Obě mužstva to budou mít stejné.