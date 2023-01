Zidane mu přiklepl životní gól, nebožtík Raiola předpověděl návrat do zahraničí. Grygera teď ulovil Vrbu

„Jsme z jednoho regionu, s Pavlem Vrbou se známe. Potkávali jsme se i během kariéry, když jsem ještě hrál. Během MS jsem jezdil do televizního studia, trenér také byl v Praze. Má velké renomé, pro nás je velká posila," vypráví Zdeněk Grygera, generální manažer Trinity Zlín.

„Je to gól, který si v podstatě všichni spojují s mým jménem. Mám radost, že si ho zapamatovali. Velmi rád na něj vzpomínám, ale čas běží. Zvykl jsem si říkat podívejte, komu jsem vzal míč, protože si mnoho lidí až tak neuvědomuje, že mi gól připravil právě Zidane," směje se i po letech muž s 65 mezistátními starty a 2 góly za áčko (druhou branku dal Slovensku) na kontě a mistr Evropy do 21 let z roku 2002.