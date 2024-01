Zima 2024: návrat ke klasice. Ligové týmy vyrazí do tepla, rekord bude mít Slavia

Na úvod krátké shrnutí: deset klubů poletí do Turecka (Hradec Králové s Olomoucí si zahrají i na Tipsport Malta Cupu), tři do Španělska a slávisty čeká kemp v Portugalsku. Nejde jen o příjemnější klima a modré nebe, hlavním bonusem jsou kvalitní přírodní trávníky a zajímaví soupeři.

Zastávka v teplých krajích patří k zimnímu bontonu, přerušila ho jen pandemie covidu. Vyprávět o tom můžou třeba v Mladé Boleslavi, která v zimě odjela do zahraničí naposledy v lednu 2020. Letos si tým trenéra Davida Holoubka zaletí do Turecka, jehož jižní pobřeží je pro české týmy nejčastější zimní volbou. Třeba ostravský Baník s sebou vezme i dva fanoušky, kteří se budou moct potkat s hráči, zajít na tréninky a na přátelák.

Ovšem i turecká riviéra umí překvapit: předloni tam na konci ledna po třiceti letech sněžilo a muselo se odložit několik testovacích zápasů. „Tenkrát se i propadaly střechy na letišti,“ vzpomínal Jaroslav Veselý, kouč Bohemians. „V Česku to teď není optimální, ale musíme to vydržet. Do Turecka se těšíme i proto, že tam umí výborně připravit terény. Navíc to bude dobré i z hlediska kvalitních soupeřů, v jednání je například Šachtar Doněck.“