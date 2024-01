Veselý: Poradíme si i bez Jedličky. Puškáč je na odchodu, v hledáčku tři další útočníci

Jak jste si během přestávky odpočinuli? Prospěla mužstvu pauza?

Cítili jsme všichni, že pauzu potřebujeme. Mám pocit, že je v týmu dobrá energie. Všem pomohlo, že jsme si odpočinuli, i když to mohlo být třeba o týden delší. Ale přeci jen celá loňská sezona byla dlouhá, pauza naopak minimální. Myslím, že i hráči to uvítali. I ve čtvrtek, při fyzických testech na FTVS, říkali kluci, co tam pracují, že z týmu jde oproti jiným dobrá energie. Věřím, že dobře potrénujeme a budeme zase kousat.

Jak jste na tom, co se týče doléčování šrámů? Do tréninku se zapojili například uzdravení Ondřej Petrák a Jan Matoušek, ale závěrečnou hru vynechali…

Matoušek měl trhlinu ve svalu. Už je to lepší, ale z preventivních důvodů ho z podobných věcí vyndáváme. U Ondry Petráka uvidíme, jak bude reagovat na fotbalovou zátěž. Tu nespecifickou toleruje v pohodě, ale zatím jsme opatrní. Největší komplikací je stav Vojty Smrže, který přišel do přípravy se zánětem stydké kosti. Předpokládáme, že ho to vyřadí přibližně na tři týdny, možná dostane i antibiotika. Chyběl také Martin Hála kvůli covidu.

Z brankářů jste měl k dispozici jen Romana Valeše, do tréninku se tak musel zapojit i jejich trenér Miroslav Miller. Chytal skvěle, ale kde jsou další gólmani?

Lukáš Soukup má covid, stejně jako Hála. Ti by ale měli být připraveni příští týden. Michal Reichl absolvoval dentistický zákrok, trhání zubů. Chtěli jsme, aby to měl za sebou hned na začátku přípravy.

Počítáte tedy s tím, že si vaše trio gólmanů poradí bez Martina Jedličky, který se vrátil do mateřské Plzně? Nebo naděje na jeho návrat ještě žije?

Nemáme důvod nevěřit, že by si neporadili, myslím, že bychom to takhle měli zvládnout. Nicméně to, že si Plzeň stáhla Jedličku, neznamená, že to tak musí zůstat. Udělala to preventivně, nemusela se nás na to ptát. Pokud nebude realizovaný přestup Staňka (do Slavie, pozn. red.), klidně se k nám může ještě vrátit. Jedlička bude buď chytat tady, nebo v Plzni. Tím, že už v sezoně nastoupil za dva kluby, nemá jinou možnost. Pokud by Staněk neodešel, myslím, že i pro Plzeň bude nutné to nějakým způsobem vyřešit. Ale nebudu mluvit za ně. Rád bych, aby bylo jasno do té doby, než koncem ledna odjedeme na soustředění do Turecka.

Řešíte to s Viktorií nějak průběžně? Dříve jste říkal, že byste do konce loňského roku rádi věděli, na čem jste.

Myslím, že Plzeň nepočítala s tím, že bude řešit Staňka. Pro nás bude z hlediska taktiky a všeho stěžejní soustředění v Turecku. Tam by bylo optimální, aby s námi gólman jel. Jestli odtrénuje prvních čtrnáct dní tady, nebo v Plzni, je pro brankáře skoro jedno. Stejně jsme chtěli, aby dostali v přípravě příležitost ostatní gólmani, takže to není zásadní problém.

Zatím jedinou posilou je reprezentant Severní Makedonie Milan Ristovski, který ale na úvod přípravy z rodinných důvodů chybí. Hodláte ofenzivu ještě doplnit?

Dalším posilám se nebráním. V hledáčku máme ještě dva až tři fotbalisty. Jednáme se dvěma zahraničními hráči. Jeden působí na Slovensku, druhý v Belgii. Pak mohu prozradit, že máme zájem o Davida Hufa z Pardubic (na podzim 12 gólů během hostování ve druholigové Chrudimi, pozn. red.). Rádi bychom ho přivedli, myslíme, že by mu změna prostředí pomohla. Ale záleží i na Pardubicích, jestli se dokážeme dohodnout. Jména hráčů ze zahraničí bych si s dovolením nechal pro sebe, to není úplně bezpečné zveřejňovat.

Mluvilo se i o Davidu Puškáčovi, jemuž za půl roku končí smlouva. Počítáte s jeho případným odchodem?

Ano, je to téma. S Davidem jsem mluvil, čeká na nabídky. Jednu má ze zahraničí, uvidí se, jak mu to dopadne. Šlo by o transfer, zobchodovatelný pro Bohemku, což by bylo výhodné. Navíc bych mu to i přál. Pak je tam zájem Jablonce. Říkal mi, že nemá nic podepsaného, tak mu nemám důvod nevěřit. Pokud to dopadne tak, že za půl roku odejde jako volný hráč, budu s ním počítat jako s plnohodnotným členem kádru. Určitě ho nebudeme vyhazovat do béčka. Když se mu bude dařit, bude hrát. Ale možná se ještě dohodneme na pokračování. V tuhle chvíli je David nastavený na odchod, rád by šel jinam, ale tenhle příběh může skončit jakkoliv.

Kdyby Puškáč odešel do Jablonce, nabízí se výměna za Jana Chramostu, který v Ďolíčku už poměrně úspěšně působil. Je reálný i tento scénář?