Zimní výprodej značky Bohemians. Dvě opory Klokanů údajně míří do tuzemských velkoklubů

V probíhajícím ročníku Fortuna ligy se 29letý ofenzivní univerzál trefil dvakrát a navrch přidal tři gólové přihrávky. Díky svému fyzickému fondu je pak ideálním hráčem do herního stylu Jindřicha Trpišovského. Jeho přestup bude mít ale lehce pikantní nádech, sám Hronek totiž v mládeži několik let oblékal dres největšího rivala Slavie. Za Spartu hrál prakticky ve všech dorosteneckých kategoriích a Letnou opustil až v roce 2013, tedy ve svých devatenácti letech.

Právě on se výrazně přičinil o výkonnostní vzestup 24letého fotbalisty. V systému 3-4-3 jej totiž využíval v útočné trojce, kde se Květ doslova našel a důvěru kouče splatil devíti podzimními ligovými brankami, díky čemuž je na děleném druhém místě tabulky střelců. Dvakrát prosadil také v MOL Cupu. „V létě na něj přišla nabídka ze druhé belgické ligy, já mu ale řekl, že má na to hrát v kvalitnějších klubech. Byl jsem si jistý, že má na to dát 10 až 15 gólů za sezónu, on sám mi přitom nejprve nevěřil," podotkl Veselý.