Zklamaný Chlumecký po propadáku s Teplicemi: Byli jsme všude pozdě. Všechno bylo naopak

Nejprve prohrál souboj s Filipem Žákem před gólem, který ale kvůli ofsajdu neplatil. Chyboval také při regulérní vyrovnávací trefě Václava Sejka a velmi zblízka sledoval i druhý teplický gól, o který se postaral Žák.

Baník s Teplicemi doma nečekaně prohrál 2:4 a ukončil devítizápasovou sérii bez porážky. Oba góly domácího týmu vstřelil Ladislav Almási. „Nemyslel jsem na to, že přijedou Teplice, to už je minulost. Teď po zápase mě to ale štve o to víc," přiznával Chlumecký.

Utkání se Baníku hrubě nepovedlo, přestože jste vedli. Co za tím hledat?

Nepovedlo, souhlasím. Těžko říct, čemu to přičítat. Chtěli jsme potvrdit body z Mladé Boleslavi, ale když doma dostaneme čtyři góly, tak to šlo jen velmi těžko. Teplice hrají o záchranu, o žití v lize, byl to z jejich strany jednoduchý a důrazný fotbal. My jsme se bohužel jejich hře po celý zápas nedokázali přizpůsobit. Byli jsme nedůrazní v soubojích, nesbírali jsme odražené balóny, byli jsme všude pozdě.

Neměly Teplice větší touhu utkání vyhrát?

Nemyslím si, že bychom to měli jinak. Každý chce vyhrávat, spíš jde o to nastavení hlavy, jak k tomu, kdo přistoupí. Všichni jsme podvědomě cítili, že kdybychom to proti Teplicím zvládli, tak bychom se mohli trochu dotáhnout na týmy před námi. Škoda, budeme to muset příště doma už s fanoušky napravit.

Václava Sejka ani Filipa Žáka jste v Teplicích nezažil. Zaskočili vás, jak se dokázali prosadit?

Nebyl to nic neobvyklého, jenom jsme se s tím nedokázali vyrovnat. Chtěli jsme je předskakovat, vyhrávat souboje, být důraznější. Ale všude jsme byli druzí. Taky jsem mohl několikrát vystoupit, ale neudělal jsem to. Dělali jsme všechno naopak. Nepodrželi jsme ani balóny, bylo to zbytečně hektické. Jsou to určitě kvalitní útočníci, ale takoví útočníci v lize prostě jsou.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Teplic se radují ze čtvrtého gólu.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Jak reagovali bývalí spoluhráči? Měli jste čas si před utkáním popovídat?

Neříkali nic, plácli jsme si. Před zápasem jsme se pozdravili. Pak už jsem vůbec neřešil, že hraju proti Teplicím.

Obě utkání po přestupu do Baníku jste odehrál v základu. Je to pro vás překvapivé?