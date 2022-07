Zlín chce s novým partnerem výš. Láká ho prostřední nadstavbová skupina

Fotbalisté Zlína se už budou muset obejít bez klíčového záložníka Condeho, který odešel do švýcarského Curychu. Obránce Matejov přestoupil po vypršení smlouvy do Brna a Vraštil do Olomouce. „Condeho by měl nahradit Didiba z Opavy. Z nových fotbalistů má blízko do základní sestavy i Bartošák, který se k nám vrátil po dvou letech z Karviné," prozradil kouč Jan Jelínek, jenž studuje nejvyšší trenérskou licenci a může už i oficiálně velet zlínské lavičce.