Jak se Gebre Selassie stal novým kapitánem Liberce. Inspirovat se chce i "Padouchem"

„Impuls ke změně vzešel ode mě. Ale vůbec ne proto, že bychom byli s Honzou Mikulou nespokojení. On byl ještě kapitánem před mým příchodem, a tak jsme sezonu i dokončili. Zastávám však názor, že kapitánem by měl být vždy ten, u koho mužstvo cítí, že by ho měl vést. Dnešní mužstvo je ze sedmdesáti procent jiné než před rokem. V Rakousku jsme proto zorganizovali volbu. Hlasovali jen hráči a jako těsný vítěz z toho vzešel Theo. Myslím, že budeme mít dobrého kapitána," vysvětlil střídání pásky kouč Slovanu Luboš Kozel. Jeho zástupcem bude právě Jan Mikula, který ve volbě obsadil druhé místo.