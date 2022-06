Zlín našel náhradu za Fastav, bude se jmenovat jinak. Do zahraničí míří záložník Conde

„Zhruba do týdne podepíšeme smlouvu s novým hlavním partnerem, s nímž jsme dosud nespolupracovali. Už dolaďujeme jen detaily. Odrazí se to i v novém názvu klubu. Díky tomu by náš rozpočet měl zůstat plus minus na stejné úrovni jako dosud. I v současné těžké době ho dokážeme naplnit," těší Grygeru.

Zlíňané si přilepší také prodejem jedné z dosavadních opor. Kromě obránců Vraštila (Olomouc) a Matejova (Brno), jimž vypršely smlouvy, chyběl totiž na pondělním zahájení letní přípravy i guinejský záložník Cheick Conde. „Je na odchodu do evropského zahraničního klubu, který ještě nechci jmenovat. Bude ale hrát předkolo Ligy mistrů. V úterý by se měl Condeho přestup definitivně doladit," prozradil Grygera. „Je vidět, že i ze Zlína je možné zrealizovat přestup do kvalitního klubu v cizině. Je to pobídka pro naše mladé hráče," má za to.