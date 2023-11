Zlín se pod patriotem probral. Jarolím oceňuje práci Červenky

„Je to určitě výhoda. Úspěch to negarantuje. Záleží, jakou je trenér osobností. Nemůže být jen tvrdý, ale musí také odlehčit atmosféru. Týmy ze spodní části tabulky by také měly vhodně doplňovat tým a hledat hráče ve druhé lize, někdy i ve třetí nejvyšší soutěži najdete zajímavého jedince. Musíte to ale sledovat a řekl bych, že u Bronislava Červenky to tak je. Trénoval v Kroměříži, postoupil s ní do druhé ligy, za Zlín hrál. To vše je super,“ vypočítává Jarolím.