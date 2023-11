Nepopsatelná euforie, splněný sen! Zlínský mladík z fotbalové rodiny zařídil cenný triumf premiérovou trefou

Oslava vedoucí branky na půdě jednoho z potenciálních soků v boji o záchranu by asi byla řádně bujará, ať už by se o ni postaral kdokoliv ze zlínského kádru. Odchovanci klubu, který navíc nastoupil vůbec poprvé v lize od první minuty, ale přeci jen chutnala o něco sladčeji. „Úplná euforie, dát gól a rozhodnout zápas v nejvyšší souteži,“ radoval se Bužek. Navíc se mu to podařilo přímo před zraky sestry, jíž také po konečném hvizdu předal zápasový dres.

Jak vůbec okamžik, který si bude rodina Bužků ještě nějaký ten pátek připomínat, vypadal? Benjamínek zlínské sestavy si těsně před poločasovým hvizdem přebral na ose hřiště přihrávku Lukáše Bartošáka, nenechal se rozhodit ani dotírajícím Tomášem Zlatohlávkem a jednoduše práskl do míče. Obránce Ondřej Kukučka střelu tečoval do protipohybu brankáře Viktora Budinského a Bužek tak mohl spustit bujaré oslavy. „Odrazilo se to, hrálo tam roli štěstí, ale to k tomu patří. Musíte tomu jít naproti,“ tuší šťastný střelec.

45+1' | GOOOOOOL!!! Ve svém premiérovém startu v základní sestavě dává i svou první branku mladík Alexandr BUŽEK a stav utkání je 1:0! 🤩👏👏👏 pic.twitter.com/DqPC2ar7td — FC Zlín (@footballzlin) November 4, 2023

A vzhledem k tomu, že se nakonec jednalo o brankou z kategorie vítězných, platí jeho premiérový zásah za ještě klíčovější. „Nebyl to zápas za tři body, spíše za šest. Pardubice hrají teď blíž k nám, opravdu nám to pomohlo,“ ulevil si Bužek.

Jehož by, soudě dle slov trenéra Zlína Bronislava Červenky, mohla čekat opravdu slibná budoucnost. „Je to velmi talentovaný, mladý kluk. Zvedá se a je čím dál lepší. Navíc je charakterově čistý a strašně pracovitý, dává fotbalu všechno,“ chválil Bužka jeho nadřízený.

Nejen novému trenérovi Zlína, který skomírající mančaft oživil a za první tři utkání ve funkci zapsal remízu a dvě vítězství, se musel Bužkův výkon v Pardubicích zamlouvat. On by totiž snesl přísná měřítka, i kdyby jej devatenáctiletý mladík neokořenil gólem. Za výmluvnou může platit situace z nastavení druhé půle, kdy Bužek milimetrovým skluzem zastavil domácího Kryštofa Daňka, postupujícího do protiútoku.

„Ale není to jen defenzivní hráč, umí i jít dopředu, přečíslit soupeře, nebo dát průnikovou přihrávku. Přeji mu hlavně zdraví a ať dále pracuje stejně,“ pokračoval Červenka.