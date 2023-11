Zlín má jasno. Změna trenéra nám prospěla, zní z kabiny

Což předčilo očekávání i samotného Červenky. „Tohle nečekáte nikdy. Přišli jsme s tím, že jsme od vedení dostali nějakou šanci a chceme se pokusit udělat to nejlepší, co můžeme. To znamená dát do toho energii, duši a naše zlínské srdce,“ líčil 48letý kouč, který předtím šéfoval druholigové Kroměříži. Z ní si s sebou do nejvyšší soutěže vytáhl i asistenty Iva Světlíka a Lukáše Motala. „Všichni kluci v realizačním týmu mají ke klubu vztah,“ ví Červenka, který za Zlín ještě v dobách aktivní kariéry nastoupil do 114 prvoligových a 25 druholigových utkání.