Zlín vstal z mrtvých. Vrba: Možná se po minulém týdnu koukal ten nahoře

Jste po takovém výsledku spokojený? Vypadáte i celkem rozesmátě...

Rozesmátý nejsem. Ale mám samozřejmě radost, že jsme udrželi šanci zachránit Zlín v lize, to je pro nás důležité. Kdybychom dnešní zápas prohráli, byli bychom v situaci, která by možná byla neřešitelná. Nebo minimálně hodně složitá. Tímto vítězstvím jsme si opravdu pomohli, jsou před námi další zápasy a máme šanci zabojovat, abychom ve Zlíně udrželi ligu.

Váš svěřenec Antonín Fantiš řekl, že jste byli týden mrtví a teď dýcháte. Souhlasíte s jeho tvrzením?

My byli hlavně zklamaní z toho, jak ten předchozí zápas vypadal. Nechci říkat, co se tam všechno dělo (Zlínu byla dle Komise rozhodčích chybně upřena penalta za ruku Štěpána Chaloupka ve vápně, pozn. red.), ale myslím si, že kdybychom dostali výhodu k tomu, k čemu jsme ji dostat měli, byli bychom na tom o tři body lépe. Dnešní výsledek nás naopak nakopne, ale musím uznat, že jsme zvítězili opravdu se štěstím. Pardubice byly kombinačně silnější, hrály velice dobře a nastřelily dvě tyčky. Možná se po minulém týdnu, kdy jsme byli opravdu smutní, koukal ten nahoře. My měli prostě dobře postavenou bránu a štěstí v koncovce.

Co říkáte té rozhodující brance, která padla po minele Florina Nity?

To se musíte zeptat jeho. Nevím, proč to tam propadlo, jestli si myslel, že to letí mimo bránu a pouštěl to do autu... Pro nás je samozřejmě dobře, že jsme tu situaci dohrávali do konce. Kdyby se na to naši ofenzivní hráči vykašlali, jen by to proletělo a nic by se nestalo.

V základní sestavě byl původně uveden Libor Kozák, ale nakonec místo něj naskočil od první minuty Filip Balaj. Proč?

Kozáka píchlo při rozcvičce v lýtku, na základě toho nenastoupil do utkání. Zítra jede na magnetickou rezonanci a zjistíme, jestli je to vážné a jak moc je to vážné.

🎙️ | TRENÉR PAVEL VRBA HODNOTÍ VÍTĚZNÉ UTKÁNÍ V PARDUBICÍCH ▶️ https://t.co/nsTSN4eN1c pic.twitter.com/sCKW4dT9kK — FC TRINITY Zlín (@footballzlin) May 21, 2023

A jak je na tom kapitán Václav Procházka?

Ten má zlomený malíček u nohy, my zatím čekáme. V momentě, kdy dá nohu do kopačky, to asi bude řešitelné, protože s tím spoustu fotbalistů hraje. Tento týden to nešlo, ale řekl bych, že je otázka dnů, kdy s námi začne trénovat a uvidíme, jaké možnosti nastanou.

Zlín poprvé od srpna 2021 vyhrál venkovní ligové utkání. Je to velká vzpruha vzhledem k tomu, že o přímém sestupu možná rozhodne váš zápas v posledním kole na půdě Brna?