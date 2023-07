Zrada! Dali nám naději a tu zašlapali, zlobí se fanoušci Liberce kvůli Olatunjimu

Jenže s Libercem Olatunji nestrávil v přípravě ani minutu. Původně se měl zapojit krátce po jejím startu, jenže kvůli potížím s vízy musel trénovat individuálně. Nejprve v rodné Nigérii, poté čekal na potřebná povolení na Kypru. Když do Česka týden před startem ligy přiletěl, přestoupil do mistrovské Sparty.

„Viktor mě dostal na stadion po dvou letech. Po dlouhé době hráč, na kterého se dalo koukat. Jsem rád, že jsem s permanentkou počkal, teď vím, že na to s.... Aby se Slovan nepos.... když zatřese Sparta nebo Slavia měšcem," reagoval na facebookové skupině libereckých fanoušků Libor Drahokoupil. „Cílené svinstvo. Jedno z největších, jakých se Karl dopustil na fanoušcích. Je mi do pláče. Fakt ani nemám chuť jít v neděli na fotbal," napsal zase na Twitter fanoušek Milan Kalla. A další se přidávali.

„Koukám, že z toho breku stoupla Nisa... Slovan byl před Viktorem a bude i po něm. Pokud jsou informace správné a čistý výnos byl 8 milionů, tak je to prostě pro Slovan dobrý deal a pomůže s naplněním rozpočtu. Realita je taková, že prostě Slovan nemá majitele, který by hodlal ve fotbalu utápět nesmyslné peníze nebo nevěděl v pátek, jestli bude v pondělí na výplaty. Tak to už dlouho je a kdo očekával něco jiného je blázen," hájil prodej Libor Rechtorik.

„Kdyby to klub před tím měsícem odprezentoval podobně jako ty teď tady, tak by asi bylo vše v pohodě. Ale oni udělali chybu. Dali nám totiž naději a víru. A tu teď zašlapali do země. Zradili nás. To se těžko odpouští," napsal dlouholetý fanoušek modrobílého klubu Josef Helebrant.