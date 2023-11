Ztratili jsme tvář, mrzelo Trpišovského. Přiznal, že v létě chtěl z Plzně Jirku

Jak jste utkání viděl?

Ztratili jsme zápas, který jsme měli dobře rozehraný. Postupem času se náš výkon zhoršoval a Plzeň se naopak zlepšovala. Dostali jsme dva góly, kdy šel Erik Jirka dvakrát sám na bránu. První inkasovaná branka vyplynula z rychlé rozehrávky, soupeř rychle změnil těžiště hry na druhou stranu. A druhý gól? Měli jsme míč na hlavě, byli jsme v ofenzivním postavení, pozdě jsme přepnuli. Je to škoda, byl to velký a důležitý zápas. Hlavně ve druhém poločase nám chyběla soubojovost, agresivita, chtění v soubojích, což vygradovalo v našem závěrečnému tlaku. Ve druhém poločase jsme ztratili tvář, soupeře jsme pustili do hry, což jsme nechtěli.

Souhlasíte, že vám nepomohla střídání?

Je to tak. Nevím, jestli nás rozhodilo střídání Matěje (Juráska), který přišel jako střídající hráč a brzy musel odstoupit. Během pár minut jsme přišli o dva brejky na střídání a o hráče, o kterého jsme se chtěli opírat v protiútocích. Ale řekl bych, že náš výkon byl celkově ve druhé půli špatný. Nepomohla nám to změnit ani střídání.

Byl vývoj utkání zapříčiněný vaším špatným výkonem, nebo spíš dobrým představením Plzně, která měla i víc střel než váš tým?

Je to kombinace všeho. Plzeň hrála velice dobře, byla silná na balonu. My měli problémy s Traorém, který vyhrál hodně soubojů. Nebyli jsme tak agresivní, bojovní, zkrátka nechutní, jak umíme být. Prohráli jsme hodně osobních soubojů ve druhém poločase, ztratili jsme těžiště hry, které se přesunulo k naší brance.

Vtipkující trenér Plzně Miroslav Koubek. Čím to je, čím to je? I don´t know! Video : Sport.cz

Jak tato porážka ovlivní vaší pozici v tabulce? Klesli jste za Spartu.

Znamená to, že jsme ztratili tři body. Prohráli jsme před našimi fanoušky zápas, který jsme prohrát nechtěli. Navíc bych řekl, že po nejhorším mentálním výkonu ve velkých zápasech za poslední dobu. Co to udělá v tabulce, to mě trápí úplně nejmíň. Trápí mě to, proč jsme zápas ztratili a proč jsme nebyli takoví, jací umíme doma být.

Oba góly vám dal Erik Jirka. Chystali jste se na něj speciálně?

Ano, připravovali jsme se na něj. Tušili jsme, že bude hrát. V létě jsme se ho snažili získat, ale nepovedlo se nám to. I to pro nás byl signál, že bude hrát. V zápase ukázal, proč jsme o něj stáli. Předvedl náběhovost, rychlost, dynamiku, sílu. Měli jsme na něj i individuální video. Věděli jsme, že náběhy jsou jeho silná stránka. Bohužel dostal dva skvělé míče a byl v situacích, které mu vyhovují. Tyhle věci jsme nechtěli dopustit, bohužel se staly.

Erik Jirka sestřelil dvěma góly Slavii. Jsem rád, že mi trenér dává šanci a můžu mu to tak splatit. Video : Sport.cz

Máte už zprávy, jak to vypadá s Matějem Juráskem, který střídal kvůli zranění?

Myslím, že na zápas s AS Řím stoprocentně nebude. Odhaduji, že to zranění bude na delší dobu. Odjížděl na rezonanci, kosti má snad v pořádku, ale poškození tkání bude asi vážné.

Proč nenastoupil Tomáš Holeš?

Prodělal o víkendu virózu. Byl by na část zápasu a počítali jsme s ním na dohrání utkání, ať už na středové pozici, nebo na té stoperské. Chtěli jsme zápas do defenzivy dobře dohrát. Proč nakonec nenastoupil? Přišli jsme o jedno střídání po zranění Matěje a na konci jsme chtěli dát přednost ofenzivním hráčům. Do hry šel Sinyan, který byl u toho druhého gólu, ale byl u něj předpoklad, že by nám zlepšil rozehrávku. Tomáš se bude připravovat na čtvrtek na AS Řím, měl by být k dispozici od začátku zápasu.

S trenérem Plzně Miroslavem Koubkem máte osobně negativní bilanci pěti porážek a jen dvou výher. Tušíte, čím to může být?