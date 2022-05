Zabydlel se ve Vlašimi. Neskutečný, co se tady povedlo, říká Petržela. Co říká novinářům z Ruska?

Jaké má podle vás Vlašim šance?

Myslím, že máme velice šikovné mužstvo. Složené z mladých hráčů, což se mi vždy líbilo. Rád jsem s mladými pracoval. Hrají pěkný útočný fotbal, žádný nakopávání, žádný hurá fotbal. Jsem velice spokojený a myslím, že i fanoušci jsou. Je mi jasný, že kluci vlašimský jsou v euforii, protože se jim daří. Nevím, jaká bude forma Teplic, které do baráže určitě nechtěly. Ale netroufám si říct, že je přejedeme... Docela se na tu konfrontaci těším.

Nebyla by pro dvanáctitisícovou Vlašim první liga příliš velkým soustem?

Herně ani ne. Problém je, že nemáme hřiště. Už se dojednalo něco v Příbrami, což by pro nějaké fanoušky možná byl problém, ale fandí tomu všichni. A klukům by podle mě bylo celkem jedno, kde hrají. Oni hrají opravdu dobře, dobře se na to kouká. Nepamatuji si zápas, který by mě zklamal.

BARÁŽ se nám pomalu blíží 👏‼️ Dvojutkání Vlašim zahájí na stadionu Teplic ve čtvrtek od 17:00. Odveta je na programu v neděli. Hrát se bude ve Vlašimi! 💙🤍 #fcsbvlasim #baraz #spolecnezavlasim #fandimevsichni pic.twitter.com/Ja5iC7ZyRr — FC Sellier & Bellot Vlašim (@fcsbvlasim) May 17, 2022

Koho byste z kádru vyzdvihl?

V zimě nám odešlo pět hráčů. Ti nejlepší šli do ligy, takže jsme se obávali, že se mužstvo oslabí, ale podařilo se dát dohromady a hraje podobný fotbal. Obrana je zkušená. Péťa Breda na stoperu, zkušený hráč, který podle mě má na ligu s přehledem. S Vencou Svobodou a Broukalem drží zadek pohromadě. Zůstal Rigo a Křišťan, z Vyšehradu přišel Suchan, velice šikovný hráč, který dává skoro každý zápas gól. V útoku nám sice odešel nejlepší střelec Alijagič, ale zase přišel Zlatohlávek z Olomouce. Dobře se ukazují i dva hráči z Afriky. Celkem to hraje. Je to určitě zásluha celého realizačního týmu. Dělají nám tady radost. Je to malé město, takže nemluvím jen za sebe, ale i za fanoušky.

Žije baráží celé město?

Asi jo, samozřejmě jsou fanoušci, kteří se bojí, že by museli dojíždět někam daleko, ale většinou se všichni těší z toho, co se klukům v čele s Martinem Hyským jako trenérem a vůbec celým vedením klubu ve Vlašimi povedlo. To je neskutečný.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Fotbalisty Teplic čeká baráž s Vlašimí.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Neožívají vám tak vzpomínky na Liberec, s nímž jste v roce 1993 postoupil do první ligy?

No, trošku jo! Ta atmosféra a nadšení je takové, i mužstvo je z mladých kluků. Ale samozřejmě Liberec je ve srovnání s Vlašimí obr město. To byla jiná situace, fanoušků bylo několikanásobně víc. Ale jo, jsou tady na ten úspěch pyšní a nějaká radost v městečku je.

‼️Ve čtvrtek Vás všechny potřebujeme na Stínadlech, i Marek Taclík ví, že jde o hodně! ℹ️ Barážový zápas začíná na Stínadlech v 17:00, vstup je zdarma a pro prvních 3000 domácích diváků je připraveno pivo zdarma! #️⃣ #baráž #TeďJdeOTeplice pic.twitter.com/CU8CKfyhWs — FK Teplice (@FK_Teplice) May 17, 2022

V Liberci tehdy lezli fanoušci i na stromy, aby fotbal viděli.

Tady chodí diváků 500 až 1000. Stadionek je pro nějakých 1400 lidí, ale je útulný. Klukům se tady hraje dobře, je zde dobrý podklad. Myslím, že tady hrají rádi.

Vlašim jste v roce 2014 jako hlavní kouč ve druhé lize zachránil a trénoval jste ji další dva roky. Řekl byste si tehdy, že za osm let bude hrát o postup do první ligy?

Před osmi lety byla jiná situace. Když jsem tady byl já, a ještě i trenéři po mně, spolupracovalo se tady s pražskou Spartou a chodili sem většinou hráči, kteří tady s fotbalem úplně začínali. Každý rok bylo deset nových hráčů a bylo to strašně složitý. Dneska sem chodí nejlepší mladí hráči, což je velký rozdíl. Spolupráce je zase na jiné úrovni. Tím neříkám, že se Spartou byla špatná, ale nebyli tady tak kvalitní hráči jako jsou tady nyní.

Těží Vlašim ze spolupráce se Slavií?

Samozřejmě, je tady ze Slavie devět hráčů, které si platí. Těžko bychom měli takový kádr, kdyby ta spolupráce nebyla. Je tady i realizační tým ze Slavie. Je to velká pomoc. Vlašimské vedení v čele s panem Lajdou dělá vše, aby to tady fungovalo, což se zatím daří. Uvidíme, jak to dopadne s baráží. Jdou do toho všichni s velkým očekáváním. Necháme se překvapit.

Když jste trénoval vy, třeba si hráči prali dresy sami. To už asi neplatí, že?

Už ne, podle mých zpráv vedení dělá vše proto, aby měli na přípravu co nejlepší podmínky. Tady všechno funguje víc než na sto procent. Ve vedení Vlašimi jsou na to taky hrdí. Říkají: „My nejsme Slavia B, my jsme Vlašim!" Podmínky jim vytváří perfektní a je pravda, že kluci si váží toho, že za Vlašim hrají. Jediný problém je, že nemáme stadion.

Našel jste ve Vlašimi druhý domov?

Teď už jo. Myslel jsem, že tady budu jen krátce, nakonec jsem tady zůstal, začal jsem pracovat v mládeži a už jsem tady skoro čtvrtý rok. Pořád si přidávám a přidávám. Začal jsem u malinkých a teď už jsem u dorostenců. Víkendy mám úplně plný. A pořád mě to baví. Mezi mládežnickými trenéry se cítím velice dobře. Je mi tady fajn. Co byste taky chtěl v důchodu? Za rok mně už bude sedmdesát. To je neskutečný... Už mám právo na to, abych byl spokojený.

Co říkáte na výsledek první ligy, překvapila vás Plzeň titulem?

Samozřejmě. Myslím, že překvapila každého. Neuvěřitelný! Míša Bílek si vybudoval solidní partu, dělali to dobře a byli odměněni titulem. Asi pro všechny je překvapením. Ale myslím, že není nemilé. Kluci v Plzni si ho opravdu zasloužili. Pro Slavii jde asi o velké zklamání. S tím rozpočtem a hráči měli vyhrát, ale nezvládli to. Sparta měla taky problémy, i když tam je to pro mě překvapivý, protože v mládeži mají tolik vynikajících hráčů a odchovanců. Do béčka chrlí hráče, kteří by mohli kdekoliv jinde hrát první ligu. Sparta má v mládeži obrovský potenciál. A vidíte, vykousla je Plzeň, což nečekal nikdo. Překvapení, ale příjemné. Uvidí se, co dál, čeká je těžká sezona.

A jelikož jste nejslavnější trenérské časy zažil v Petrohradě, nejde se nezeptat. Jak dnes vnímáte Rusko, které vyvolalo válku s Ukrajinou?

Z Ruska mně zvoní telefon furt, Petrohrad vyhrál titul, komentoval jsem to. Ale přehled mám už jen z internetu. Samozřejmě to sleduju, ale jsou na tom špatně, nemůžou hrát poháry. Oni nechápou, že se spojuje sport a politika. Vysvětluju jim, že se nedá nic dělat, že začali válku a musí s tím počítat. Nechtějí přiznat, že začali válku. Obyčejní lidi tam pořád věří, že Putin dělá správnou věc, což nechápu já. Ale já tam nežiju. Pro mě je to však strašná věc. Jsem z toho úplně v šoku. Válku nenávidím, šíleně mě ubíjí a trápí, ale nemůžu s tím nic dělat. Máme ve Vlašimi spoustu Ukrajinců, maminky s dětmi. Město jim dost pomáhá. Sleduju to, z Ruska mně volají, ale jen co se sportu týká. Nechápou to, myslí si, že jim celý svět škodí.

Vysvětlit jim to nejde, že?

Vysvětluje se jim to těžko. Říkají, že to tak není, že nám tady ukazují něco jiného než jim. Kdybych tam nežil a neznal spoustu lidí, neměl tam mraky kamarádů, tak bych telefon ani nezvedal. Jsou z toho zklamaní, dostali ránu. Všude je vyškrtávají, fotbal, tenisty, lyžaře. Ale zavinili si to sami, zavinila to jejich vláda, Putin a jeho lidi. Pro mě jde o nepochopitelnou věc. Ale můžou mně vykládat co chtějí, jsem jednoznačně na straně Ukrajiny a tím to končí.