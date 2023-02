Češky čeká sváteční turnaj v Austrálii. Ženský fotbal je tady před MS nahoře, říká Chlastáková

Záložnice Jitka Chlastáková, jež od loňska hraje v červenočerném dresu Western Sydney Wanderers, s úsměvem vykládá: „Když chcete potkat celý svět, jeďte do Sydney. Narazíte tady na lidi ze všech kontinentů."

V neděli večer tam potkala parťačky z reprezentace, na rozdíl od nich to měla do hotelu The Hills Lodge na severním okraji Sydney kousek. „Těšila jsem se na holky už od prosince," vyprávěla ve videu české fotbalové asociace.