Další komplikace pro Baník. Bolí to, ale ještě máme dva zápasy, řekl Hapal po krachu v Boleslavi

Tři zápasy bez porážky a dost. Nadějná dubnová série Baníku skončila v Mladé Boleslavi, kde ostravský tým v sobotu prohrál 0:1. „Bolí to, zrovna tenhle zápas jsme neměli ztratit,“ litoval trenér Pavel Hapal. Jeho tým si zavařil a po nedělním duelu Liberce s Brnem spadne do nejhorší ligové šestky. A na návrat zpátky do bezpečné prostřední skupiny bude mít už jen poslední dvě kola základní části.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Pavel Hapal má starosti, jeho Baník poprvé v dubnu prohrál.

Článek Před týdnem výhra nad Plzní, teď porážka v Boleslavi. Co vám běží hlavou? Myslím, že celých 90 minut jsme byli lepší. Hlavně druhý poločas se hrálo na jednu bránu a zvítězilo šťastnější mužstvo. Udělali jsme chybu při rozehrávce, soupeř nás za to potrestal gólem a pak to bylo o dobývání. Trefili jsme břevno a měli jsme nějaké další situace, třeba Lischka nebo Almási, ale stoprocentní šanci z kombinace nebo středu hřiště jsme si nevypracovali. Pak těžko můžeme vyhrát. Zápas rozhodl boleslavský čipera Vasil Kušej, jenž byl před zimním přestupem z Prostějova spojovaný i s Baníkem. Nemrzí vás, že ho nemáte v týmu? Měli jsme o něj zájem, ale on ho neměl. Chtěl jít do Boleslavi, tak šel. Od začátku k nám jít nechtěl, pralo se o něj víc klubů. Byli jsme za to kritizovaní, ale nechtěl k nám. Dneska dal krásný gól a znovu ukázal, že je nebezpečný a rozdílový hráč. Nechybělo vám víc důrazu ve finální fázi a vykartovaný útočník Muhamed Tijani, jenž dvěma góly rozhodl minulý zápas s Plzní? Asi je v o něco lepší formě než Laco Almási: odehrál toho víc, zatímco Laco měl zdravotní problémy. Na druhou stranu i on se dostával do zajímavých situací, napracoval se a nadřel dost. Odehrál 90 minut, bohužel gól nedal. Třeba ho dá příště. Máme dva vyrovnané útočníky, za což jsme rádi, a budeme se rozhodovat podle konkrétního soupeře. Proč jste sáhl k třem poločasovým střídáním? Třeba Šeha (obránce Eldar Šehič) teď odehrál tři výborná utkání, ale tentokrát to od něj běžecky nebylo takové, jak bychom si představovali. Potřebovali jsme hrát rychleji na Plavšu (záložníka Srdjana Plavšiče), aby měl možnost obcházet, jenže jsme byli trochu pomalí. Proto šel dolů i stoper Pojezný a myslím, že všechna střídání nám pomohla a hru oživila. Když jste zmínil aktivního Plavšiče, jak moc ho zápas bolel? Faulů bylo dost, často jste vztekle vyletěl z lavičky. Ani to nechci hodnotit. Kolik bylo faulů na Plavšiče? Byla na něj jedna žlutá, další už ne. Je dokopanej, ale dneska hrál ve velkém tempu. Má formu, cítíme to z něj. Někdy bychom chtěli, aby hrál víc nahoře než v hloubce, ovšem věří si a dokáže hráče obejít a udělat přečíslení. Byli bychom rádi, kdyby takoví hráči byli chránění. FORTUNA:LIGA Kušej vystřelil Boleslavi výhru nad Ostravou Mimochodem, proč uprostřed zálohy vedle kapitána Filipa Kaloče nastoupil David Buchta? Víme, jaký program nás čeká, proto jsme chtěli zapojit Buchtiče do zápasu. Minule jsme neměli Cadua a příště nebudeme mít Plavšu, proto jsme se rozhodli pro Buchtu, který je alternativou ve středu hřiště i na krajní posty. Bylo to od něj pozitivní. Máme ještě spoustu dalších mladých hráčů, o kterých víme, a uvidíme, s kým budeme od příští sezony pracovat víc. V neděli klesnete na jedenácté místo, které by po základní části znamenalo skupinu o záchranu. Jak moc je to pro vás nepříjemné? Bolí to, zrovna v tomhle utkání jsme neměli prohrát. Minule s Plzní nás soupeř mohl potrestat za chyby, zato tentokrát jsme hráli velmi dobře dozadu, dařilo se nám běžecky a Boleslav přehráli, akorát jsme nedokázali vstřelit gól. Věřím, že nás tahle porážka nezlomí. Máme ještě dvě kola a pak se uvidí, kde se ocitneme.