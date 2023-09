Dělo zn. Kalvach vystřelilo body i miliony. Moc gólů nedávám, takže byl jeden z nejhezčích, smála se opora Plzně

A opravdu, Kalvach platí víceméně za definici svátečního střelce, za celý minulý ročník se ve všech soutěžích trefil jen dvakrát. Střetnutí v Evropě ale tuto sezonu píší jinou pohádku, takovou s puncem produktivity. Vždyť právě on se prosadil v důležitém duelu čtvrtého předkola Konferenční ligy na půdě Tobolu Kostanaj (2:1) a vítěznou branku zapsal i ve skupinovém prologu s Ballkani. Rodí se tak Viktorii nečekaný pohárový kanonýr?

„Kéž by, za to bych byl samozřejmě rád. Do koncovky se snažím tlačit a jsem rád, že to teď i v Kazachstánu pomohlo k výhře,“ culil se plzeňský hrdina večera. Pod Kalvachovým zvýšeným zakončovacím apetitem je přitom tučně podepsaný i trenér Miroslav Koubek. Zkušený kouč totiž ctí známé motto: „Když nevíš co s míčem, vystřel!“

73´Štruncovy sady explodují radostí! Lukáš Kalvach svou ranou otevírá skóre. Nutno podotknout, že trajektorii střely změnil jeden z obránců. Podstatné je, že balon končí v síti. 1:0! #PLZBAL pic.twitter.com/ggCmb5MD2u — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 21, 2023

Což potvrdil i sám Kalvach. „Víceméně před každým zápasem si říkáme, ať to zkusíme, pokud to máme na střelu. Dnes to ale vyplynulo spíše z toho, že soupeř byl hodně zatažený. Balony se ke mně odrážely a asi třetí nebo čtvrtá rána tam konečně padla,“ připomněl, že v utkání střeleckým prachem nešetřil.

Pumelice z jeho kopaček zajistila nejen důležité tři body na úvod bojů skupiny C, ale také protažení úctyhodně dlouhé vítězné série. Vždyť Západočeši triumfovali pojedenácté v řadě! „Hlava je díky tomu více v pohodě. Vyjdou nám věci, které by nám na začátku sezony nevyšly, to jsme byli trošku v křeči,“ připomněl Kalvach, že Viktoria v úvodních třech duelech tohoto ročníku chuť vítězství nepoznala. Od té doby ale jede jako dobře namazaný stroj.

První tři body do tabulky. ✅ Výhru v úvodním zápase Konferenční ligy nám vystřelil Lukáš Kalvach. 🤩 #UECL pic.twitter.com/V4jH0qfcGH — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 21, 2023

I díky Kalvachovi, který je bezesporu jednou z klíčových postav mužstva. „Myslím, že je naším nejdůležitějším hráčem, takový stěžejní kámen tohoto týmu,“ ocenil zkušenějšího kolegu 23letý stoper Robin Hranáč.