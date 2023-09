Dlouhá cesta, dva tréninky a hurá na Spartu! Bylo to hektické, přiznal Žambůrek

Má za sebou několik pořádně perných dnů. „V pátek jsem vstával ve čtyři ráno a celý den jsem cestoval. Nevěděl jsem, že půjdu do základu hned od začátku, s trenérem jsme se o tom bavili jen lehce. Definitivně jsem se to dozvěděl den před zápasem. Za tu příležitost jsem však rád,“ přiznal 22letý záložník, jenž k Nise přišel v pátek na hostování do konce sezony z dánského Viborgu.

„Měl tam slušné věci, ale i nějaké chybičky, když několikrát ztratil míč, ale to se stane každému. Proti Spartě to není jednoduché. Ale týmu podle mě pomohl, pracovitosti tam bylo dost,“ zhodnotil Kozel, který Žambůrka trénoval už v mládežnické reprezentaci.

V české nejvyšší soutěži si odškrtnul až nyní premiéru, neboť už v sedmnácti letech zamířil z Edenu do Anglie do týmu druholigového Brentfordu. Tam se však příliš neprosadil. Po dvou letech odešel na hostování do třetiligového Shrewsbury. A v lednu minulého roku pak přestoupil z Brentfordu do Dánska. Po pěti letech se vrátil domů.