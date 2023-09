Posílili před Spartou. V Liberci bude z Dánska hostovat Žambůrek

Žambůrek přestoupil z Česka do anglického druholigového Brentfordu už v 17 letech z pražské Slavie. Tam se však příliš neprosadil. Za Brentford odehrál celkem 29 zápasů. Po dvou letech odešel na hostování do třetiligového Shrewsbury. A v lednu minulého roku pak přestoupil z Brentfordu do dánského Viborgu.

Nyní zvýší konkurenci ve středu zálohy v týmu kouče Luboše Kozla, pod kterým již hrál v reprezentaci do 18 let. Teď na spolupráci mohou navázat. U Nisy se potká i s Lukášem Červem a Michalem Fukalou, s nimiž v červnu reprezentoval Česko na mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Gruzii.