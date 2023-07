Dojemné loučení na hotelu a husí kůže. Slavii začínají časy bez Juráska, variant se nabízí víc

„David na hotelu přišel za každým přímo do pokoje. U mě a Micka van Burena pobyl pět minut, doteď z toho mám husí kůži," vyprávěl záložník Lukáš Provod. „Přišel, viděl, zvítězil. Celý rok dokazoval, že je hráčem pro velký fotbal. Zasloužil si to, co dostal. Upřímně, není moc lepších angažmá."

„Davidovi to přeju, jsem za něj rád. Snad zůstane zdravý a využije šanci v Benfice na maximum. Má na to, aby mezi světovými hráči obstál. Věřím mu," vzkázal slávistický útočník Václav Jurečka.

„Je důležité, abychom měli víc variant. Myslím, že bychom rozestavení s třemi stopery zkoušeli tak či tak. Kdyby David zůstal, hrál by levého halvbeka on. Je dobré mít víc možností, abychom mohli reagovat na jednotlivé situace," vykládal Provod po sobotní snadné výhře 3:0 nad druholigovým Queens Parkem. Mimochodem, zápas v horkém Rohrbachu mohli fanoušci pohodlně sledovat i ze sousedního koupaliště, stačilo si přinést deku na kopeček za plotem stadionu.

„S anglickými týmy se nehraje každý den, byla to nová a zajímavá zkušenost. Pro Queens Park to byl první přátelák, je v jiné fázi přípravy než my. Nepustili jsme ho skoro do ničeho a zaslouženě jsme vyhráli," popsal Provod. „Všechny přáteláky v Rakousku měly obrovskou úroveň a hodně nás prověřily, máme dobrý základ pro sezonu."