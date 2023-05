Ďolíček nemusí pro Konferenční ligu stačit, Bohemians mají ještě jednu variantu. Slavia je do azylu nepustí

„V tuhle chvíli jsou na stole dvě varianty," říká Petr Koukal, ředitel komunikace Bohemians.

První varianta je jasná: Ďolíček. Vršovický klub je tam doma, tým i fanoušci jsou na stadion mezi poštou, tramvajovou tratí a korytem Botiče zvyklí. „První předkola odehrajeme tady a pak máme podepsanou tajnou smlouvu na finále," rozverně vykládal po sobotním posledním zápase sezony Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva Bohemians.

Jenže je tu několik ale. Ďolíček prošel poslední větší rekonstrukcí v roce 1971: když se tam nedávno natáčel televizní seriál z normalizačních časů Volha, filmaři nemuseli kulisy nějak zvlášť upravovat.

Navíc část z 6300 míst je na stání, což je z pohledu UEFA a pohárových regulí problém. Pokud by Ďolíček prošel, bylo by to po velkých úlitbách a se sníženou kapacitou.

Druhou variantou je Letná, což Bohemians potvrdili v pondělí na klubovém webu. Kromě modernějšího zázemí je hlavní výhodou sparťanské arény ve srovnání s Ďolíčkem přibližně trojnásobná kapacita, na sváteční zápasy by mohlo přijít daleko víc natěšených fanoušků Bohemians.

Slavia sousedy odmítla. „V Edenu jsou koncerty a nový trávník potřebuje přiměřený čas na zakořenění. Hrát na něm v termínu druhého předkola by znamenalo nepřiměřené riziko. Stačí si vzpomenout na loňský rok. Jinak bychom Bohemians také vyhověli," napsal na Twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„Hledali jsme stadion v Praze, který by parametry splňoval. Slavia s námi do jednání vstoupit ani nechtěla, naopak se Spartou jsme domluvení. Fanoušci se ptali i na stadion Pardubic, že by teď ony pomohly nám. Ale pokud se budeme z Ďolíčku stěhovat, dává smysl stadion blízko a s větší kapacitou, abychom uspokojili co největší počet zájemců," vysvětlil pro klubový web ředitel Klokanů Darek Jakubowicz.

Pohárový domov je pro Bohemians úkolem číslo jedna, začalo se na něm pracovat hned po posledním ligovém zápase. Takže úpravy v Ďolíčku, nebo hostování na Letné? Hodně napoví chystaná návštěva z tuzemské fotbalové asociace, která obhlédne stadion Bohemians a vydá doporučení, jestli usilovat o výjimku od UEFA.

„Náš domácí stadion má velkou řadu limitů a omezení. V pátek očekáváme návštěvu z FAČR včetně pana předsedy Petra Fouska, abychom objektivně zhodnotili, zda je vůbec možné v Ďolíčku poháry hrát," citoval web Bohemians ředitele Jakubowicze.