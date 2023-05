Legenda nekončí. Nejdřív ale budeme slavit, těší se Jindřišek. Pár slov prohodil i majitel se sklenkou v ruce

„Doskákali do Evropy," hrdě stálo vytištěno na triku všech hráčů Bohemians, Jindřiška nevyjímaje. „Nádherný večer, něco jsme dokázali, po 36 letech jsme postoupili do pohárů," připomněl kapitán, že Klokani si evropské poháry již nezahráli nějaký ten pátek. „Upřímně musím přiznat, že si to ani ještě nějak neuvědomuji, nevím, co mě čeká. Je to moje premiéra, nikdy jsem v Evropě nehrál," podělil se o Jindřišek o své myšlenky.

Veteránovi končí jeho stávající kontrakt v červnu, jeho prodloužení by ale mělo být spíše formalitou. „Ptal jsem se majitele, co nás čeká. Sdělil mi, že podpis smlouvy. Ten ale počká, nejdříve budeme slavit a pak si k tomu sedneme," nastínil Jindřišek, že hráče Bohemians čekala pořádně dlouhá noc.

A právě majitel klubu Dariusz Jakubowicz mu v řádně dobrém rozmaru a sklenkou koňaku v ruce přišel s dotazy novinářů pomoci. „Smlouva je připravena, akorát jsme ještě ladili detaily. Máme tam spoustu naturálií, instalatérského materiálu, který musíme dodat a momentálně ho nejsem schopen sehnat. Pepa má ve smlouvě normální plat, prémie a dané instalatérské potřeby a materiál. Na tom to trošku vázne, těchto věcí je teď nedostatek," narážel vtipně na druhé povolání matadora, který je vyučeným instalatérem.

Jindřišek obléká zelenobílý dres od roku 2009 a v Ďolíčku za tu dobu si bez přehánění vydobyl status legendy. „Je to něco neskutečného. Člověk jde kolikrát po ulici a pozdraví ho fanoušci, toho si opravdu vážím. Stejně jako celé Bohemky, mám ji u srdíčka a navždy mi tam zůstane. Hraju tu nejlépe, jak umím, fanoušci si mě oblíbili a jsem za to rád," svěřil se.

Poctivý středopolař se koncem jara stal díky proměněné penaltě proti Jablonci nejstarším střelcem v historii české ligy a také převzal cenu pro osobnost sezony. Postup do pohárové Evropy tak parádní ročník ještě vyšperkoval. „Za dobu, co jsem v Bohemce, je tenhle tým nejsilnější. Musím ale přiznat, že nic takového by mě před sezonou nenapadlo," pravil Jindřišek.