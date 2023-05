Kdyby mi někdo řekl o pohárech před sezonou, poslal bych ho do Bohnic, hodnotil Veselý historický úspěch

„Sezónu provázela spousta malých pádů a vzepětí. Nechci nikoho adorovat, není to ani můj úspěch, ani hráčů. Bylo to týmové," připomněl Veselý, co bylo klíčem k tomu, že Bohemians si po 36 letech opět zahrají evropské poháry.

„Musím poděkovat také fanouškům. Myslím, že za hrůzy, co Bohemka v posledních dekádách zažívala, si to zaslouží," připomněl poté věrnost příznivců. „Rád bych ocenil i všechny ostatní lidi v klubu. Například pana majitele Jakubowicze se synem. Vypadl nám sponzor a oni to financují sami," pokračoval ve výčtu těch, kteří si zaslouží pochvalu.

Veselý pak přiznal, že před ročníkem dostal od vedení jednoduchý úkol – aby probíhal o něco klidněji než ten předchozí. „Cíle se ale snad čtyřikrát přehodnotily, to jsem asi ještě nezažil. Nejdřív jsme chtěli klid, pak se upevnit ve středu. Poté se naskytla šance uspět v poháru a zajistit si účast ve skupině o titul. Nakonec se objevila možnost hrát o čtvrté místo, tak jsme si řekli, že to zkusíme," svěřil se. „Vyhrát pohár by bylo skvělé, ale pro mě má daleko větší hodnotu dlouhodobá soutěž. Převažuje velká spokojenost, tým má sílu. Věřím, že když zůstaneme pohromadě, může to být příští sezónu ještě zajímavé. Je to výzva," hledí do budoucnosti.

Tím se vůdce klokaní party dostal k tématu případných změn v kádru. „V tuto chvíli jsou největším otazníkem Martin Jedlička, Aleš Čermák a Václav Drchal. Nad těmi nemáme kontrolu, zbytek hráčů je náš," připomněl, že zmíněná trojice je v Ďolíčku pouze zapůjčená. První dva jmenovaní z Viktorie Plzeň, ten poslední pak ze Sparty. „Ideální by bylo, aby tu všichni zůstali a přišli dva nebo tři dobří hráči, jádro by měli tvořit ti, kteří si to vykopali. Důležité je, aby přišla kvalita a ne kvantita," uvědomuje si.

Jedno je ale jisté. Veselý nehodlá létat hlavou v oblacích, sám totiž moc dobře pamatuje dobu, kdy Bohemians bojovali o holý život. „Fotbal dělám dlouho, nejsem žádný zelenáč. Je to pomíjivé. Proto bych rád poprosil fanoušky, aby zachovali klid vůči týmu a vzpomněli si na tyhle euforické chvíle, když se nám třeba nepodaří tři zápasy v řadě," klidnil přehnanou radost. „Kritika jednotlivých hráčů je občas za hranou slušného chování. Vím, že to vychází z lásky ke klubu, ale je třeba si uvědomit, že za každým hráčem je nějaký osobní příběh, rodina."

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Trenér Bohemians Praha Jaroslav Veselý při utkání s Olomoucí.