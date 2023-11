Dominantní Slavia! Italská média chválí sešívané a kritizují příšerný výkon AS Řím

Tenhle bonbonek Slavii chutná skvěle. Sešívaní ve čtvrtečním duelu Evropské ligy přehráli věhlasný AS Řím a zvítězili nad ním 2:0, jejich představení navíc označují v Itálii za „dominantní“. Tamní média se ale nezdráhají ani ostrých slov na adresu Římanů, kteří podle nich v Edenu předvedli to nejhorší, co v sobě mají. Pro představu – komentář deníku Corriere dello Sport zdobí titulek „římský Halloween“…

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Slavia v utkání s AS Řím dominovala.